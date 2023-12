CRESCENDO 2023-2024 LE DOUBLE FOND Paris, 24 août 2024, Paris.

CRESCENDO 2023-2024Avec Boris WildAuteur et mise en scène : Boris WildUn spectacle d’effets magiques drôles, étonnants et poétiques avec la participation active du public. Boris Wild est l’un des magiciens français de close-up les plus réputés au monde. Son nouveau spectacle marie humour, mystère et émotion au fil de différents numéros vus dans l’émission TV Le Plus Grand Cabaret du Monde . Des effets magiques qui montent en puissance pour terminer avec le numéro qui lui a valu d’être primé aux Championnats du Monde de Magie !Un spectacle original et unique dont vous vous souviendrez longtemps.

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-08-24 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris