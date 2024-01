TIMELESS 2023-2024 LE DOUBLE FOND Paris, jeudi 6 juin 2024.

TIMELESS 2023-2024Avec Laurent BerettaAuteurs et mise en scène: Laurent BerettaUn illusionniste se confie et nous montre ce qui se passe dans nos têtes !Comment fonctionne la magie ? Comment dirige-t-on notre attention ? Comment nous fait-on croire tout et son contraire ?!Hypnose, mentalisme, neuromarketing, désinformation : Nous sommes souvent victimes de nos interprétations et de nos projections !Ne pouvons-nous pas manipuler le temps, ce temps qui est face à nous ?Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 30 mn avant le spectacle.

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-06-06 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75