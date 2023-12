COMÉDIE MAGIQUE 2 – 2023-2024 LE DOUBLE FOND Paris, 6 avril 2024, Paris.

COMÉDIE MAGIQUE 2 – 2023-2024Avec Gaëtan BloomAuteur et mise en scène: Gaëtan BloomAprès le Crazy Horse (plus de 4000 représentations), Hollywood, Las Vegas, Tokyo, Monte Carlo, Sydney, Berlin… Gaëtan Bloom vient au Double Fond, rien que pour vous !Il est l’un des magiciens les plus connus et les plus récompensés dans le monde (il a reçu notamment un Award spécial Créativité pour sa carrière aux Championnats du Monde) et vous allez comprendre pourquoi : sa magie est unique, pleine de subtilité, tellement inventive et surtout tellement drôle !A pleurer de rire… on vous aura prévenu !

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris