MINIATURES LE DOUBLE FOND Paris, 11 janvier 2024, Paris.

MINIATURESde Pierric Tenthorey.Avec Pierric TenthoreyAuteur et mise en scène : Pierric TenthoreyDans le monde de la musique, une miniature désigne un morceau n’excédant pas quelques minutes où le compositeur tente de créer, en quelques notes choisies, tout un monde… en miniature ! De la même manière, dans ce spectacle, Pierric amène son expérience de la scène dans le cadre intime du close-up pour faire naître des émotions avec uniquement quelques objets, à un mètre du public. Un mélange de magie, d’humour et de burlesque : c’est du génie à l’état pur. Courez voir cet artiste éblouissant que nous sommes si fiers de programmer !« Pierric n’est pas champion de magie pour rien. Rien ne lui résiste » L’Officiel des SpectaclesChampion du monde de magie – Grand prix close up FISM

Tarif : 26.73 – 31.68 euros.

Début : 2024-01-11 à 21:00

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75