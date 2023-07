Conférence gesticulée – Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** Le Dorat, 23 juillet 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

L’Association La Caille accueille Maelle Bulle et sa conférence gesticulée « je suis grosse, gourmande et je t’emm*** » sur la grossophobie. Entre spectacle et conférence, on entre dans la cuisine de Maëlle, qui nous parle de sa famille & de son parcours de vie, en passant par l’IMC & les facteurs de l’obésité, les troubles du comportement alimentaire ou encore le féminisme & les injonctions de la beauté. Un spectacle à la fois drôle et intime, rythmé et dense, où les odeurs de gâteau viennent se mêler à la déconstruction de nos idées reçues. Tout public à partir de 10 ans..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association La Caille welcomes Maelle Bulle and her gesticulated conference « je suis grosse, gourmande et je t’emm*** » on grossophobia. Somewhere between a show and a lecture, we enter Maëlle’s kitchen, where she talks about her family & her life path, including BMI & the factors behind obesity, eating disorders and feminism & the injunctions of beauty. A show both funny and intimate, rhythmic and dense, where the smell of cake mingles with the deconstruction of our preconceived ideas. For audiences aged 10 and over.

La Asociación La Caille acoge a Maelle Bulle y su gesticulada conferencia « je suis grosse, gourmande et je t’emm*** » sobre la ascofobia. A medio camino entre el espectáculo y la conferencia, nos adentramos en la cocina de Maëlle, donde nos habla de su familia y de su vida, del IMC y de los factores de la obesidad, de los trastornos alimentarios, del feminismo y de los mandatos de belleza. Un espectáculo a la vez divertido e íntimo, trepidante y denso, donde el olor a tarta se mezcla con la deconstrucción de nuestras ideas preconcebidas. Para todos los públicos a partir de 10 años.

Der Verein La Caille begrüßt Maelle Bulle und ihre gestikulierte Konferenz « je suis grosse, gourmande et je t’emm*** » über Grossophobie. Zwischen Schauspiel und Vortrag betritt man die Küche von Maelle, die uns von ihrer Familie und ihrem Lebensweg erzählt, über den BMI und die Faktoren der Fettleibigkeit, über Essstörungen oder auch über Feminismus und Schönheitsbefehle. Eine zugleich lustige und intime, rhythmische und dichte Aufführung, in der sich die Gerüche von Kuchen mit der Dekonstruktion unserer vorgefassten Meinungen vermischen. Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays du Haut Limousin