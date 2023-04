Conférence ‘Ostensions septennales limousines, Patrimoine Immatériel de l’UNESCO’, 3 mai 2023, Le Dorat.

Conférence par Daniel-Odon HUREL, CNRS et président d’Ostensions Limousine PCI UNESCO. A l’occasion du dixième anniversaire de l’inscription des ostensions limousines au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO, cette conférence entend replacer les ostensions limousines dans un panorama culturel de l’histoire des pratiques dévotionnelles modernes et contemporaines..

Mercredi 2023-05-03 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-03 . .

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference by Daniel-Odon HUREL, CNRS and president of Ostensions Limousine PCI UNESCO. On the occasion of the tenth anniversary of the inscription of the Limousin ostensions in the UNESCO Intangible Heritage, this conference intends to place the Limousin ostensions in a cultural panorama of the history of modern and contemporary devotional practices.

Conferencia de Daniel-Odon HUREL, CNRS y Presidente de Ostensions Limousine PCI UNESCO. Con motivo del décimo aniversario de la inscripción de las ostensiones lemosinas en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, esta conferencia pretende situar las ostensiones lemosinas en un panorama cultural de la historia de las prácticas devocionales modernas y contemporáneas.

Vortrag von Daniel-Odon HUREL, CNRS und Vorsitzender von Ostensions Limousine PCI UNESCO. Anlässlich des zehnten Jahrestages der Aufnahme der limousinischen Ostentationen in das Immaterielle Kulturerbe der UNESCO möchte diese Konferenz die limousinischen Ostentationen in ein kulturelles Panorama der Geschichte moderner und zeitgenössischer Andachtspraktiken einordnen.

