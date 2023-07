Itinérances matinales dans le quartier du Dorat à Bègles Le Dorat Bègles, 28 juillet 2023, Bègles.

Le Centre Social et Culturel l’Estey vient à votre rencontre lors des itinérances matinales les vendredis matin.

Vous avez des questions sur notre programmation de l’été ? besoin de soutien sur vos démarches ? nous vous proposons le temps de quelques heures, en pied d’immeuble, un temps d’animation et de rencontre !

Avec le Centre social et Culturel l’Estey, le service Petite Enfance, le CCAS, le CIDFF, le Programme de Réussite Éducative, Association ALICE, Cycles et Manivelles, Larsene et la Ressourcerie Sportive

Le Dorat rue Durcy Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T11:30:00+02:00

rencontre animation

Centre Social et Culturel l’Estey