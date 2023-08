Visite guidée du Donjon 2023 Le Donjon Pertuis, 16 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Jacques Barone, adjoint délégué à l’animation, au patrimoine et au tourisme, vous fera découvrir les secrets du Donjon de Pertuis lors d’une visite guidée..

2023-09-16 08:00:00 fin : 2023-09-16 14:00:00. .

Le Donjon Place Mirabeau

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jacques Barone, deputy delegate for events, heritage and tourism, will take you on a guided tour to discover the secrets of the Donjon de Pertuis.

Jacques Barone, delegado adjunto de Eventos, Patrimonio y Turismo, le acompañará en una visita guiada para descubrir los secretos del Donjon de Pertuis.

Jacques Barone, stellvertretender Beauftragter für Animation, Kulturerbe und Tourismus, wird Sie bei einer Führung in die Geheimnisse des Donjon von Pertuis einweihen.

