La boutique éphémère de la Tour Le Donjon Capdenac, 12 août 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

La boutique éphémère vous ouvre ses portes à Capdenac-le-Haut, l’un des plus beaux villages de France.

Neuf artisans, artistes, créateurs professionnels vous présentent leurs oeuvres et vous proposent de les rencontrer à travers leur art dans le magnifique Donjon..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Le Donjon

Capdenac 46100 Lot Occitanie



La boutique éphémère opens its doors to you in Capdenac-le-Haut, one of France?s most beautiful villages.

Nine professional craftsmen, artists and designers present their work and invite you to meet them through their art in the magnificent Donjon.

La boutique éphémère le abre sus puertas en Capdenac-le-Haut, uno de los pueblos más bellos de Francia.

Nueve artesanos, artistas y diseñadores profesionales presentarán su trabajo y le ofrecerán la oportunidad de conocerlos a través de su arte en el magnífico Donjon.

Die Boutique éphémère öffnet ihre Türen in Capdenac-le-Haut, einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

Neun professionelle Kunsthandwerker, Künstler und Designer präsentieren Ihnen ihre Werke und laden Sie ein, sie durch ihre Kunst im wunderschönen Donjon kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Figeac