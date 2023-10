Soirée football français au centre social Le Donjon, 13 octobre 2023, Le Donjon.

Le Donjon,Allier

Le centre social se met aux couleurs des bleus et vous propose de venir passer un moment convivial devant le match de l’équipe de France de football pour les qualifications à l’euro 2024. La soirée est ouverte à tous, autour d’un repas partagé.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . .

Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The social center is donning the colors of the blues and invites you to come and spend a convivial moment in front of the French soccer team?s match for the Euro 2024 qualifiers. The evening is open to all, with a shared meal

El centro social se viste con los colores azulgranas y le invita a venir a disfrutar del partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de la selección francesa de fútbol. La velada está abierta a todos, con una comida compartida

Das Sozialzentrum ist in den Farben der Blauen gekleidet und lädt Sie ein, einen geselligen Moment vor dem Spiel der französischen Fußballnationalmannschaft zur Qualifikation für die EM 2024 zu verbringen. Der Abend ist für alle offen und wird von einem gemeinsamen Essen begleitet

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire