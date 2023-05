Sur les chemins noirs 2 lot. Bois d’Amour, 20 mai 2023, Le Donjon.

Film de Denis Imbert avec Jean Dujardin d’après l’oeuvre de Sylvain Tesson.

2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

2 lot. Bois d’Amour Centre socioculturel

Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Film by Denis Imbert with Jean Dujardin based on the work of Sylvain Tesson

Película de Denis Imbert con Jean Dujardin basada en la obra de Sylvain Tesson

Film von Denis Imbert mit Jean Dujardin nach dem Werk von Sylvain Tesson

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire