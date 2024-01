Le Don Atelier du Plateau Paris, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Deux amoureux s’aiment dans un pays qui n’est pas le leur. Ils savent qu’ils ne resteront pas, poussés par leur destin d’exilé

Dans cette vie sans stabilité, dans ce monde sans portes ni fenêtres où les clés manquent, l’instant présent prend toute la place, aux marges de l’angoisse et de l’inquiétude du lendemain. Une sortie en forêt prend alors la dimension d’un opéra. C’est une de ses soirées que dépeint Le Don, lecture musicale et graphique de la fin du roman éponyme de Nabokov. Accompagnés au piano par de la musique tantôt improvisée tantôt issue du répertoire russe contemporain, comme des pièces de Nicolas Zourabichvili pour les films d’Otar Iosseliani, voix et encres de chine allient leurs forces pour restituer l’intensité nabokovienne, sarcastique et lyrique.

avec : Marie Duprat, adaptation et piano, Delphine Lanson, lecture et cocréation, Pierre Constantin, dessins

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

©Pierre Constantin