LE DOMPTEUR DES SONIMAUX Le Mans, 11 décembre 2021, Le Mans.

LE DOMPTEUR DES SONIMAUX Le Mans

2021-12-11 – 2021-12-11

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « Le Dompteur des Sonimaux », de CheeseCake Cie. Sur une piste d’un mètre de diamètre, Gigi Gratofsky vient présenter son numéro de dressage de Sonimaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Gigi se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire. Dès 5 ans. 14h30 et 16h30. 45 min. Genre : Théâtre burlesque. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

