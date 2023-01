LE DOMPTEUR DE SONIMAUX Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Catégories d’Évènement: Aude

Aude Cuxac-Cabardès Le Dompteur de Sonimaux est un clown qui vit dans un monde de sons et d’imaginaire. Sur sa piste d’un cirque de fortune, il nous présente sa bruyante ménagerie, les Sonimaux ; Le Chwal, le Wraou, Le Miaou et autres espiègles créatures prêtes à d’incroyables acrobaties sonores devant vos oreilles ébahies Le Dompteur, Gigi Gratofski, est interprété par Jeremi Proietti et les Sonimaux sont manipulés par Bruno Méria. Ils jouent à deux sur scène, l’un dans l’ombre, l’autre dans la lumière, l’un ouvre grand les yeux, l’autre grandes les oreilles. Créé en 2007 au théâtre La Vista avec la Compagnie Bruitquicourt ce spectacle a bénéficié de l’aide de Luc Miglietta à la mise en scène. Il a été joué en Arts de rue de 2008 à aujourd’hui par le duo C.Pujol / B.Meria.

​Depuis 2017, une version en salle de ce spectacle est interprétée par le duo

Swing, jazz manouche, musette avec un brin de « early rock'n'roll ». Les Zazous Zélés, y sont trop swing pour les rockeurs, trop twist pour les boppeurs, trop kitsch pour les clubbeurs, trop jeunes pour les têtes blanches mais lorsque tu vas les voir jouer, tu es toujours surpris par la diversité de leur public, constitué de tout ce que l'on peut croiser sur cette terre… Babos écervelés, rappeurs casquettés, rockeurs endimanchés, cocos surexcités, poètes galvanisés, musiciens éradiqués et autres espèces dont j'oublie l'existence ou l'appellation sur surprennent à trémousser du valseur ou, pour les plus fatigués (ou timides), à taper du pied au rythme de la pompe de nos zélés zazous.

