Fin : 2024-03-08T19:30:00+01:00 – 2024-03-08T20:30:00+01:00 Soon, ce sont des moments de la vie de Simon, un personnage qui vit seul dans un petit appartement et qui réalise des vidéos artistiques. Il aime chanter, être en lien avec les autres et inventer des dispositifs poétiques pour son public. Il ne sort jamais, il n’en a peut-être plus besoin. Un soir qu’il est en train de performer sur internet, sa connexion est coupée. Ce spectacle – inspiré du phénomène japonais des Hikikomori – rend sensible une forme de solitude contemporaine, un nouveau rapport aux autres et à soi, dans un monde où la technologie nous protège, nous parle, nous rassure mais finit par nous asservir. INFORMATIONS

Jeudi 7 mars 2024 à 19h30

De la compagnie Le Club Dramatique

Sur inscription en cliquant ici

Jeu : Simon Le Floc’h

Mise en Scène : Mélanie Vayssettes

Durée : 1h00

