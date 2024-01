Spectacle » Que ta volonté soit fête » – Cie Mata Malam Le Dôme Talence, 26 janvier 2024, Talence.

Spectacle » Que ta volonté soit fête » – Cie Mata Malam Vendredi 26 janvier, 20h00 Le Dôme Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

Mise en scène du journal intime de Hetty Hillesum, jeune femme déportée et morte à Auschwitz à 29 ans en novembre 1943.

Cette représentation pose la question de la vie, de l’amour, du rapport à Dieu alors que l’Homme est en train d’accomplir des plus noirs méfaits.

INFORMATIONS

Tout public à partir de 15 ans

Gratuit sur réservation

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

spectacle