Conférence « Simone Veil, un parcours dans la Shoah » par Didier Chauvet Le Dôme Talence, 24 janvier 2024, Talence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T19:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:30:00+01:00

Cette conférence s’attache à retracer et à décrypter le parcours de Simone Veil, déportée en avril 1944 à Auschwitz, dans l’univers tentaculaire de la Shoah.

Animée par Didier Chauvet spécialiste du nazisme et de la République de Weimar et auteur de nombreux ouvrages marquants relatifs à ce thème.

INFORMATIONS

Tout public à partir de 15 ans

Gratuit sur réservation

conférence

© Mémorial de la Shoah/coll. Simone Veil