Concert des musiques de Walt Disney et Pixar Le Dôme Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Concert des musiques de Walt Disney et Pixar Le Dôme Talence, 20 janvier 2024, Talence. Concert des musiques de Walt Disney et Pixar Samedi 20 janvier, 20h30 Le Dôme Entrée libre sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00 L’École municipale de musique & de danse invite la Lyre Talençaise pour un concert autour des musiques de dessins animés Walt Disney et films Pixar. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservations en cliquant ici Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/272190-concert-lemmd-invite-la-lyre-talencaise »}] [{« link »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/272190-concert-lemmd-invite-la-lyre-talencaise »}] concert musique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Le Dôme Adresse 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Le Dôme Talence Latitude 44.792153 Longitude -0.591619 latitude longitude 44.792153;-0.591619

Le Dôme Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/