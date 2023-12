Mokofina Le Dôme Talence, 13 janvier 2024 09:00, Talence.

Pièce musicale destinée au très jeune public, Mokofina met en valeur le plus vieil instrument de l’humanité : la bouche.

Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, embrasser, grimacer, chanter… C’est fou tout ce qu’on peut faire avec la bouche !

Avec Mokofina, Kristof Hiriart expérimente, cherche, façonne et dévoile aux jeunes spectateurs l’incroyable potentiel musical de notre cavité buccale. Dans un décor aux lumières chaudes, propice à l’écoute, l’artiste, nous entraîne dans un voyage sonore étonnant et montre, qu’au fond, chacun d’entre nous possède, sans nécessairement en avoir conscience, une âme de musicien.

DISTRIBUTION

Écriture, mise en scène, voix et percussions : Kristof Hiriart Regards extérieurs : Brigitte Lallier-Maisonneuve, Chris Martineau Construction décor : Patrick Gerber

Durée : 30 min

De 6 mois à 5 ans

Mokofina – Cie Lagun

Arte Production : Compagnie Lagun

Arte Coproduction : OARA, Agglomération Sud Pays-basque, Athénor Saint-Nazaire Soutiens : Institut culturel basque, Mairie de La Bastide Clairence

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T10:30:00+01:00

