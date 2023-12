Sous Terre, une immersion dans les temps profonds Le Dôme Talence, 15 décembre 2023 18:30, Talence.

Sous Terre c’est creuser, descendre dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance. « Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut répondre … »

Deux artistes creusent la question et nous guident dans leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore « le noyau de leur être ».

En lien avec le spectacle, une exposition sera présentée pour aborder la démarche de création, ses recherches documentaires et ses enquêtes sur le réel : « Chroniques Souterraines ». De la collection de mondes miniatures, elle représente, « sous cloche », les histoires singulières des personnalités ayant inspiré l’écriture du spectacle.

Distribution

Enquêtes, écriture, musique et jeu : Clémence Prévault et Sébastien Janjou Créations lumières, vidéo et régie plateau : Jonathan Douchet

Médiation : Anne-Laure Janjou

Durée

45 mn + 15 min pour visite de l’exposition « Chroniques souterraines »

Tout public à partir de 8 ans

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:30:00+01:00

théâtre