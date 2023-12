Matiloun, le fabuleux voyage de l’inivisible vers le visible … Le Dôme Talence, 13 décembre 2023 13:30, Talence.

Matiloun, le fabuleux voyage de l’inivisible vers le visible … Mercredi 13 décembre, 14h30 Le Dôme Sur inscription

Le « pec » (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules, machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège. Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les normes.

Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée. Une exposition documentaire sur l’Art Brut accompagne le spectacle.

Création en lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes.

Distribution : Clémence Prévault : conception et jeu Sébastien Janjou: guitare et sons bidouillés Jonathan Douchet: création lumières

Durée : 50 min + visite expo

Tout-public à partir de 6 ans

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T15:30:00+01:00

théatre enfant