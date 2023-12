Les Démélis-Mélos de l’art (7 à 12 ans) : « C’est du béton ! » Le Dôme Talence, 9 décembre 2023 14:30, Talence.

Les Démélis-Mélos de l’art (7 à 12 ans) : « C’est du béton ! » Samedi 9 décembre, 15h30 Le Dôme Sur réservation

Ni un atelier, surtout pas un cours, les démélis-mélos sont destinés aux enfants curieux. Par des animations très simples, la découverte des arts se fait de manière ludique, une fois par mois. Il est proposé également un atelier pour expérimenter, de ses mains, une des notions abordées autour du thème de la saison culturelle du Forum « Patrimoine industriel, ouvrier et humain ». Un livret-jeu est également remis afin de garder un mémento ludique de la séance.

« C’est du béton »

C’est du béton : Gris, brut, froid, souvent rugueux, à priori le béton ne bénéficie pas d’une image très attirante pour les artistes. Et pourtant, par ses qualités techniques et par la liberté créative qu’il a pu offrir aux architectes et sculpteurs, le béton a su acquérir ses lettres de noblesses.

Places limitées, séance de 1h30 pour les enfants seulement

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262109-les-demelis-melos-de-lart-7-a-12-ans-cest-du-beton »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

enfant