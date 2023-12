Les ateliers du café du Dôme Le Dôme Talence, 6 décembre 2023 10:00, Talence.

Les ateliers du café du Dôme 6 – 22 décembre Le Dôme Entrée libre et gratuite

Création de boule et d’un sapin de Noël, initiation à la méditation, au yoga et au hatha yoga, ateliers tricot et couture, ou bien encore d’écriture inclusive.

Une programmation diversifiée pour les fêtes est à destination de tous, familles et enfants !

On vous attend nombreux au Café du Dôme !

