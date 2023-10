SEMAINE EUROPÉENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Le Dôme Talence, 20 novembre 2023, Talence.

SEMAINE EUROPÉENNE DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES Lundi 20 novembre, 19h00 Le Dôme Entrée libre

Film et débat sur la thématique de l’emploi et des handicaps. Présence de professionnels et témoignages.

Organisé par la ville de Talence : Mission Handicap et Service Emploi en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale des Graves et PLIE.

Le Dôme 221 avenue de Thouars Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556846410 »}, {« type »: « email », « value »: « handicaps@talence.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:00:00+01:00

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:00:00+01:00