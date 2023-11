Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) Le Dôme Talence, 20 novembre 2023, Talence.

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 20 – 24 novembre Le Dôme

Du 20 au 26 novembre la Ville célèbrera la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) avec un programme d’actions spécifiques.

La Commission Communale d’Accessibilité (CCA) de Talence est composée de représentants de la commune ainsi que d’organismes et d’associations consacrées au handicap (voir ci-contre). Leurs travaux, guidés par la « Charte intégration handicaps » adoptée en 2015, ne se contentent pas de répondre aux exigences de la loi de février 2005 en matière d’accessibilité mais vont bien au-delà sur tous les plans : accès à l’information, éducation, mobilité, sports, culture, formation et bien-sûr emploi. Depuis 2020, la commission a logiquement choisi de rejoindre le programme national de la SEEPH en proposant, en partenariat avec Pôle Emploi, une présentation de l’offre de services aux personnes avec une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Cette année, elle propose un programme encore plus complet avec l’organisation d’un « job dating », la projection d’un film-débat mais aussi la visite d’entreprises talençaises dont une spécialisée dans l’insertion.

Programme :

❱ Lundi 20/11 au Dôme

• de 9h à 12h : présentation de l’offre de service Pôle emploi dédiée aux personnes handicapées

• de 14h à 16h : rendez-vous individuels, préparation au Job dating au Service emploi

• de 19h à 21h : projection de documentaires suivie d’échanges avec le public :

« Les étincelles »,

« Les résidents » Grand prix du jury Regards croisés 2022,

« L’artiste dans son milieu » 2019, « Bref je suis ASPIE » 2016,

« L’entretien » 2016.

Débat animé par Florence Mendiboure, directrice adjointe de la plateforme Handamos. Présentation du marché du travail local par Pôle emploi en présence des partenaires de l’emploi du territoire, entrée libre.

❱ Mardi 21/11 au Dôme

• de 9h à 11h : atelier « 5 min pour convaincre » animé par Pôle Emploi, sur inscription.

• de 11h à 12h : café échanges autour du handicap et de l’emploi, animé par l’association Espace33 (association d’aide aux démarches administratives ou juridiques) – entrée libre au café du Dôme.

• de 14h à 16h : rendez-vous individuels, préparation au Job dating au Service emploi.

❱ Mercredi 22/11 au Dôme

• de 9h à 12h : Job dating rencontres avec des entreprises de différents secteurs d’activités et en phase de recrutement, venez avec vos CV !

• de 10h à 12h : visite d’une entreprise d’insertion talençaise, sur inscription.

❱ Jeudi 23/11

• Duoday – Journée nationale

Différentes offres de stage au sein des services de la Ville de Talence vous sont proposées

Pour les consulter et vous inscrire : duoday.fr

❱ Vendredi 24/11

Venez découvrir et visiter un service municipal et un EHAPD, sur inscription – possibilité de transport

Information et inscription :

Service emploi

05 56 84 78 95

service.emploi@talence.fr

