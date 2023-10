LÀ OÙ VIVENT LES ÉTOILES Le Dôme Talence, 18 novembre 2023, Talence.

LÀ OÙ VIVENT LES ÉTOILES Samedi 18 novembre, 18h30 Le Dôme Entrée gratuite sans inscription

« Là où vivent les étoiles » s’inspire d’un conte inuit et suit le voyage initiatique de jeunes filles dans le monde des étoiles en mêlant musique, chant, poésie et théâtre d’ombres. L’évocation métaphorique de l’exil permettra de soulever des questions sur nos identités culturelles et nos coutumes. Ce spectacle sera l’occasion de présenter le travail artistique mené avec la compagnie du “Peut-être et l’École municipale de musique et de danse de la ville.

Organisé par l’École municipale de Musique et de Danse de Talence en partenariat avec la Compagnie du « Peut-être »

Le Dôme 221 avenue de Thouars Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

