EXIL ET DIVERSITÉ CULTURELLE Le Dôme Talence, 4 novembre 2023, Talence.

EXIL ET DIVERSITÉ CULTURELLE Samedi 4 novembre, 10h30 Le Dôme Entrée gratuite sans inscription sauf pour les ateliers lectures – contes enfants et la projection enfants.

Cette journée sera placée sous le signe de la découverte culturelle et historique de plusieurs pays. Le public sera convié à écouter des récits de vie, à découvrir des chants en plusieurs langues, à participer à un défilé festif… Diffusion du court métrage « Tous différents, tous pareils » du centre social et culturel Mix Cité puis du film présenté par O sol de Portugal : « Nous sommes venus » réalisé par José Vieira. Suivront une conférence et un échange avec l’historien Victor Pereira et le réalisateur.

10h30 – 11h30 : Lectures contes – enfants : maximum 30 personnes (adultes-enfants)

15h-17h : Lecture récits de vie - témoignages

17h-18h : Chants traditionnels

18h – 20h45 : Projection film pour enfants : maximum 24 enfants (à partir de 4 ans).

Projection – débat « Nous sommes venus »

20h45 – 22h : Défilé traditionnel

Organisé par l’association O sol de Portugal en partenariat avec le Centre social et culturel Mix cité et le service Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le Dôme 221 avenue de Thouars Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cafedudome@talence.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

2023-11-04T10:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00