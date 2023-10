Cet évènement est passé PROGRAMME CAFE DU DOME – OCTOBRE Le Dôme Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence PROGRAMME CAFE DU DOME – OCTOBRE Le Dôme Talence, 2 octobre 2023, Talence. PROGRAMME CAFE DU DOME – OCTOBRE 2 – 27 octobre Le Dôme Invitation à la méditation, ateliers tricot et couture, temps de lectures, café de l’emploi, animation jardin, temps créatif ou bien encore projection débat…

Cette programmation diversifiée est à destination de tout le monde, familles et enfants ! Le Dôme 221, avenue de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dome@talence.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T17:30:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Le Dôme Adresse 221, avenue de Thouars, 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Le Dôme Talence latitude longitude 44.792153;-0.591619

Le Dôme Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/