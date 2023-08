Forum des associations 2023 Le Dôme Talence, 9 septembre 2023, Talence.

Forum des associations 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 Le Dôme Entrée libre

Plus de 80 associations talençaises se retrouveront le 9 septembre, de 10h à 17h, au Dôme.

Toutes les associations présentes tiendront un stand pour accueillir les visiteurs et leur présenter leurs activités. C’est donc l’occasion parfaite pour découvrir le riche tissu associatif de la ville et (re)découvrir toutes les activités proposées.

En plus des stands, les Talençais pourront aussi prendre part à de nombreuses animations, représentations de danses, de chant, de musiques, démonstrations sportives, etc. Il y en aura pour tous les goûts I Le Café du Dôme, lieu d’échanges et de partage, sera également ouvert.

Alors, prêts pour cette rentrée ?

Annuaire des associations Talençaises

Vous n’êtes pas disponible pour le Forum des associations ? Pas de panique ! Retrouvez tous les contacts des associations sur l’annuaire de la ville !

Le Dôme 221, avenue de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ledome@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556846410 »}] [{« link »: « https://www.talence.fr/activites/vie-associative/annuaire-associations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

