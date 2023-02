Opération Jobs d’été Le Dôme Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence

Opération Jobs d’été Le Dôme, 11 mars 2023, Talence. Opération Jobs d’été Samedi 11 mars, 10h00 Le Dôme

Entrée libre Forum des jobs d’étés Samedi 11 mars 2023, de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Dôme de Talence

Entrée libre et gratuite Organisée chaque année par le service jeunesse et vie étudiante de la Ville, cette opération est destinée aux jeunes qui souhaitent décrocher un job durant l’été.

Ils peuvent ainsi venir consulter les offres affichées dans les locaux d’Info Jeunes Talence Campus, à partir de mi-février et jusqu’à la fin du mois de juin, mais pas seulement…

En effet, en complément de ces offres, les animateurs accompagnent les jeunes à l’exercice complexe du recrutement : conception de CV, rédaction de lettres de motivation, préparation aux entretiens…

Un véritable travail de fond est réalisé, car trouver un job d’été constitue un premier pas vers l’insertion dans la vie active. RENCONTRER DES EMPLOYEURS ET PARTICIPER À DES ATELIERS Le Forum des jobs d’été permet, lors d’une journée complète au Dôme de Talence, d’organiser des rencontres « en direct » entre les employeurs et les jeunes majeurs.

Ce temps fort associe des partenaires tels que le service municipal de l’économie et de l’emploi, la Mission Locale des Graves, Pôle Emploi, présents toute la journée. La Cravate Solidaire, association qui propose un coaching d’image à travers la communication non verbale et la prise de photo pour le CV, et un stand « Carte Jeune » seront également présents le matin. Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+00:00 – 2023-03-11T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Le Dôme Adresse 221, avenue de Thouars Ville Talence Age minimum 18 Age maximum 25 lieuville Le Dôme Talence Departement Gironde

Le Dôme Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Opération Jobs d’été Le Dôme 2023-03-11 was last modified: by Opération Jobs d’été Le Dôme Le Dôme 11 mars 2023 Le Dôme Talence Talence

Talence Gironde