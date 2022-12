SPECTACLE MUSICALE : UP Le Dôme Talence Catégories d’évènement: Gironde

https://billetterie-talence.mapado.com/event/119629-spectacle-up

La compagnie LagunArte entame son troisième projet de création à destination du jeune public : Up ! Un spectacle musical à retrouver le samedi 14 janvier 2023 à partir de 10h au Dôme

spectacle payant : accéder à la billetterie Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune public à partir de 6 mois, est une métaphore de la construction personnelle.

Il s’agit un rituel pour prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence… et peut-être laisser échapper la lune

