Naître : une ode à la vie Le Dôme, 10 novembre 2022, Talence. Naître : une ode à la vie Jeudi 10 novembre, 19h30 Le Dôme La ville de Talence accueille la Compagnie GIVB, le jeudi 10 novembre 2 à 19h30 au Dôme de Talence. Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://openagenda.com/ville-de-talence/contribute/event »}] Naître… C’est venir au monde, donner la vie. C’est un acte factuel, horodaté, l’officialisation d’un début. Naître…C’est aussi être, trouver sa propre identité… Quand Stéphane a annoncé à ses parents qu’il aimait les hommes, il a eu l’impression de naître une seconde fois. Quand Barbara est devenue mère, elle a renvoyé à Stéphane son propre désir d’enfant…

Deux êtres dont les histoires, les doutes et les questionnements se confrontent et se nourrissent, comme un jeu de miroir. Un spectacle d’une grande sincérité et humanité. Mise en scène et Interprétation : Barbara Drouinaud Bobineau et Stéphane Baup Danty Lucq

Co-organisation avec l’ IDDAC et agence culturelle du Département de la Gironde. Spectacle payant et sur réservation Accéder à la billetterie

