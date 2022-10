Forum de la parentalité : place des parents Le Dôme, 5 novembre 2022, Talence.

Le samedi 5 novembre prochain, au Dôme, la Ville de Talence, les centres sociaux et de nombreux acteurs associatifs du territoire accueilleront le premier Forum de la parentalité.

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Organisé au Dôme, un lieu d’échange dédié aux Talençais, ce forum permettra aux agents de la Ville, de la CAF et du Conseil Départemental de la Gironde d’apporter aux parents des informations sur les offres de services ou des réponses à des questions juridiques. Il s’adresse aux parents d’enfants de tout âge, d’avant la naissance à l’âge adulte.

Consciente d’un besoin d’accompagnement de la part de nombreux parents, la Ville de Talence s’associe aux centres sociaux Mix-Cité et Bagatelle, au Centre animation Jeunesse (CAJ) et à Ludiloisirs afin de proposer un événement sur mesure pour tous les parents.

Il s’agit de leur faire découvrir des espaces ressources, qu’ils pourront retrouver ensuite sur le territoire, mais aussi de partager un moment festif en famille.

Le programme

➤ Divers stands d’informations, d’échanges et d’astuces sur la parentalité. Offres de service CAF, modes d’accueil, services du Conseil Départemental, présentation des actions « parents » des centres sociaux et du CAJ, espace « les bons plans des parents » pour faire découvrir des dispositifs ou des services utiles pour les parents, mais souvent méconnus, etc.

➤ Conférence sur le thème de « Comment faire quand mes enfants se disputent ? »

Cet échange aura lieu à 10h30 dans la salle du Dôme et sera animé par Stéphanie Morand, médiatrice, formatrice et praticienne certifiée en neurosciences appliquées qui intervient auprès des enfants, des familles et des entreprises afin de développer les qualités relationnelles, avec le Cabinet Habileté(s).

➤ Animations pour les enfants

Jeux pour les enfants à partir de 8 ans et leurs parents au Coin Jeunes du CAJ, jeux pour tous avec la ludothèque de Ludiloisirs, lectures à partager et animation « Just Dance » en famille avec la médiathèque de Thouars.

Divers ateliers proposés par le centre social et culturel Mix-Cité, de 10h30 à 11h45 et de 14h30 à 15h45, dont « La Souris » (prévention des risques liés à internet), « Je suis petite, mais mon arbre est grand » (arts plastiques et fresque collective), ainsi qu’un parcours motricité pour les tout petits (si la météo le permet).

➤ Moment théâtral

À 14h30, la compagnie de théâtre bordelaise « Donc Y Chocs » mettra en scène les préoccupations des parents pour favoriser les échanges entre eux et tenter ensemble d’apporter des réponses.

➤ « Goûter partagé »

Ce moment convivial clôturera la manifestation grâce à la participation des parents bénévoles mobilisés par Mix-Cité. En effet, à 16h30, un groupe de mères de familles proposera aux participants les pâtisseries qu’elles auront confectionnées pour l’occasion.



