Projection de court-métrage : Portugal, des instants de vie Le Dôme Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Projection de court-métrage : Portugal, des instants de vie Le Dôme, 24 octobre 2022, Talence. Projection de court-métrage : Portugal, des instants de vie 24 et 25 octobre Le Dôme

Entrée libre

Le lundi 24 et mardi 25 octobre, Le Dôme de Talence diffuse des courts-métrages du réalisateur-cinéaste et chercheur talençais Raymond Arnaud. Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://naais.fr/adherent/raymond-arnaud/ »}] Le lundi 24 et mardi 25 octobre, Le Dôme de Talence diffuse des courts-métrages du réalisateur-cinéaste et chercheur talençais Raymond Arnaud. Ces films qui retracent plusieurs époques de vie du Portugal, sont visibles au Dôme Talence de 9h30 à 19h30. Ils seront diffusés en continu et accessible gratuitement. Le Village de Pitões Le village de Pitões, considéré encore de nos jours comme l’un des 10 plus beaux villages du Portugal, est situé à 1200 mètres d’altitude, dans le Parc National de Peneda Gerês, à la frontière avec la Galice espagnole.

Village d’immigration, moins d’une centaine d’habitants y résident toute l’année, tandis que pendant les mois d’été, surtout au mois d’août, des centaines d’immigrants, venus pour la plupart de la Gironde, de Brest et du Brésil y séjournent, multipliant par trois le nombre de ses habitants. Le film donne à voir, avec une précision ethnographique, tous les rituels collectifs, familiaux et festifs alors en vigueur. Pesca da sao pedro Le film montre une activité collective de pêche traditionnelle au filet, dite « de arrasto », auparavant pratiquée dans plusieurs villages de la côte portugaise mais déjà en 1998, adoptée seulement à Vagos, au sud de Aveiro. Le défilé festif des étudiants de Porto Ce court métrage met en lumière le cortège des étudiants universitaires lors de la plus grande fête académique portugaise, la « Queima das Fitas » ( « Bruler les rubans ») à Porto. L’épicerie de porto fête la Saint Jean La nuit du 23 au 24 juin, nuit de la Saint Jean, est célébrée depuis des temps immémoriaux par toute la population de la ville de Porto. Le film montre la fête dans le quartier de Foz do Douro, situé le long de la rivière jusqu’à l’embouchure du Douro, lors d’une nuit de pleine lune qui magnifie le paysage urbain do Passeio Alegre. Régate à Porto des barcos rebelos Le réalisateur a filmé la régate des bateaux « rebelos » représentant les différentes maisons de négoce du vin de Porto engagées dans la course, des vues inédites de la ville à partir de la rivière Douro avec ses ponts et la remise des prix dans les quais de Gaia.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:30:00+02:00

2022-10-25T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Le Dôme Adresse 221, avenue de Thouars Ville Talence Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le Dôme Talence Departement Gironde

Le Dôme Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Projection de court-métrage : Portugal, des instants de vie Le Dôme 2022-10-24 was last modified: by Projection de court-métrage : Portugal, des instants de vie Le Dôme Le Dôme 24 octobre 2022 Le Dôme Talence Talence

Talence Gironde