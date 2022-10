Journée découverte du monde : le Portugal à l’honneur Le Dôme, 15 octobre 2022, Talence.

Journée découverte du monde : le Portugal à l'honneur Samedi 15 octobre, 15h00

Entrée libre, tout public

Rendez-vous le samedi 15 octobre au Dôme de Talence, pour partir à la découverte du Portugal. Au programme : chant traditionnel, ciné-débat, dégustations culinaires, danses, et concerts.

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la saison culturelle croisée France-Portugal, découvrez les multiples facettes de l’art de vivre au Portugal.

Cette journée, sera l’occasion de souligner la proximité et l’amitié qui lient la France et le Portugal. Entre chants traditionnels et ciné-débats, les talençaise et talençais pourront s’évader le temps d’une journée et d’une soirée, au gré des dégustations et danses portugaises, mais également d’échanges, de lectures et contes pour enfants.

Découvrez également l’exposition « Los Azulejos » en partenariat avec L’association O sol de Portugal.

« Un mariage de la mémoire et de l’avenir, un laboratoire de l’inattendu, de l’innovation et de découvertes ».

Tiago Rodrigues, ancien directeur du Théâtre national Dona Maria II (Lisbonne) e directeur du Festival d’Avignon.

Le saviez-vous ?

La Ville de Talence est jumelée avec la Ville de Chaves (région du Nord) depuis 2004.



