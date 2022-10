CAFÉ DU DÔME PROGRAMME D’OCTOBRE Le Dôme Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

CAFÉ DU DÔME PROGRAMME D'OCTOBRE 11 – 28 octobre Le Dôme

Entrée libre

Permanences, ateliers, initiations, jeux… Retrouvez toutes les animations et ateliers du café du Dôme de Talence pendant le mois d’octobre ! Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ludiloisirs.fr/ludotheque/ »}] Mardi 11 octobre 14h – 17h : Permanence TalenSel : rencontre avec les bénévoles et échanges sur les projets proposés par l’association.

Tout public Mercredi 12 octobre 10h – 12h30 : Atelier couture #1 avec Véronique. Petits ou grands, l’atelier couture est à la portée de toutes et toutes !

Tout public

11h30 – 12h30 : Visite de l’exposition « Los Azulejos », une exposition sur la découverte des savoirs faire traditionnels de la céramique.

Tout public Jeudi 13 octobre 14h – 16h : Fabrication de bougies naturelles. Un temps créatif animé par le Centre social Mix-Cité. Pensez à venir avec votre contenant en verre !

Tout public – 5 pers maximum. Samedi 15 octobre Journée découverte du monde « Le Portugal »

Au programme, : chants portugais, contes et lectures pour les enfants, projections, débats, spectacles et dégustation

En savoir plus Mardi 18 octobre 14h – 17h : Escape game. Un jeu de découverte et sensibilisation avec l’association Le Girofard.

Réservé à un public à adolescent et adulte Mercredi 19 octobre 10h – 12h : Rencontre avec l’association d’insertion professionnelle RÉAGIR. Venez échanger avec les équipes de l’association autour d’une boisson chaude

Réservé à un public adulte

14h – 17h : Atelier couture #2 avec Véronique. Petits ou grands, l’atelier couture est à la portée de toutes et toutes !

Tout public Jeudi 20 octobre 14h – 16h : venez partager vos envies et idées de jardinage avec le Centre social Mix-Cité.

Tout public Vendredi 21 octobre 14h – 17h : Atelier tricot #2. Lancez-vous et préparez chaudement votre hiver avec vos créations en laine.

Tout public Mardi 25 octobre 16h – 17h30 : Visite de l’exposition « Los Azulejos » et ateliers créatifs. Reproduisez et expérimentez les savoir-faire traditionnels avec l’association O sol de Portugal

Tout public Mercredi 26 octobre 10h30 – 11h30 : Initiation à la sophrologie. Partagez un moment de respiration et de détente avec votre enfant ou votre petit-enfant. Avec Les Arts Scéniques Talençais

Tout public, en duo enfant-parents/grands-parents – 6 pers maximum 15h30 – 17h30 : Découverte du bois par les 5 sens (avec Drévrolaska). Tristan, artisan et animateur avec le bois viendra vous partager sa Xylothèque sensorielle. À travers différents jeux, expérimentations et même une expo photo, vous serez surpris de voir la grande diversité du bois.

À partir de 7 ans – 12 pers. maximum Jeudi 27 octobre 14h – 16h : Animation Jeux de société. Organisée avec la ludothèque de Talence, En famille ou entre amis, tester votre cohésion d’équipe ou jouez les uns contre les autres !

Tout public. Vendredi 28 octobre 10h – 12h30 : Atelier couture #3 avec Véronique. Petits ou grands, l’atelier couture est à la portée de toutes et toutes !

Tout public

