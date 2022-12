Sortie loisirs : Holiday On Ice Le Dôme, Palais des Sports Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Le Dôme, Palais des Sports Palais des Sports, Porte de Versailles Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 12 février 2023, sortie Holiday On Ice, en après-midi sur réservation Tarif 1 Entrez dans le monde fascinant de plus grand spectacle sur glace, un hymne à la vie célébrant la beauté unique et mystérieuse de l’Univers. Laissez vous entrainez aux confins des galaxies les plus reculées, dans un univers fantastique où vivent en parfaite harmonie, humains et créatures célestes imaginaires. Partez à la découverte de planètes insolites, laissez vous conquérir par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux. « Supernova 2023 », le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, avec la participation exceptionnelle de Sarah Abitbol.

