GAËL PILOTE DE L’ILLUSION LE DOME MARSEILLE Marseille, dimanche 12 janvier 2025.

« Embarquez pour un vol magique ! »Dès son plus jeune âge, Gaël, a toujours eu deux rêves dans sa vie, celui de devenir un jour magicien pour faire rêver petits et grands mais aussi celui d’être un jour pilote d’avion de chasse et plus particulièrement de la célèbre Patrouille de France.À travers ce spectacle inédit, il imagine lier ses deux rêves, pour ne faire qu’un : devenir le temps d’un spectacle un magicien devenu pilote et voler à vue du public, puis faire apparaître un véritable avion de la Patrouille de France comme pour illustrer la phrase d’Antoine de Saint Exupéry :« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité »

Tarif : 33.00 – 65.00 euros.

Début : 2025-01-12 à 18:00

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13