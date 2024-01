NOTRE DAME DE PARIS LE DOME MARSEILLE Marseille, dimanche 23 juin 2024.

A l’occasion de son 25ème anniversaire, NOTRE-DAME DE PARIS, revient en tournée dans toute la France. Depuis sa création, le spectacle musical de Luc Plamondon et Richard Cocciante a été ovationné partout sur la planète, et a connu un succès retentissant à Broadway en juillet 2022.Venez découvrir ou redécouvrir la plus grande comédie musicale française !Ouverture des portes : 1h avant la séance

Tarif : 33.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-06-23 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13