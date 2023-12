LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN LE DOME MARSEILLE Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN LE DOME MARSEILLE Marseille, 11 février 2024, Marseille. À l’aulne des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Cirque Phénix est allé puiser dans l’incroyable vivier de talents acrobatiques en Chine. Dans ce spectacle inédit, Les Jeux du Cirque, il met en lumières les passerelles entre athlètes et acrobates de cirque. Au programme, les 40 meilleurs artistes du moment revisitent le patrimoine acrobatique dans un style sportif à couper le souffle.

Tarif : 28.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:00 Réservez votre billet ici LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13004 Lieu LE DOME MARSEILLE Adresse 48, avenue Saint Just Ville Marseille Departement 13 Lieu Ville LE DOME MARSEILLE Marseille Latitude 43.315791 Longitude 5.403835 latitude longitude 43.315791;5.403835

LE DOME MARSEILLE Marseille 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/