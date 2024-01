FRANGLISH LE DOME MARSEILLE Marseille, 9 février 2024, Marseille.

« En raison de circonstances logistiques imprévues, nous sommes dans l’obligation de reporter les concerts suivants de Franglish : Le concert au Dôme de Marseille prévu initialement le 12 novembre 2023, aura finalement lieu le vendredi 9 février 2024 dans la même salle.Les billets restent valables pour les nouvelles dates mentionnées ou sont remboursables en points de vente. »En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année. Deux ans auparavant, il a sorti son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju.Après le succès de Monsieur, sorti en 2019 et certifié disque d’or, Franglish a présenté son digne successeur le 9 juillet dernier avec Vibe : 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu’eux.Son 3ème album Glish sorti le 28 octobre dernier a rencontré un franc succès et c’est aussi sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish montre toute l’étendue de son talent !

Tarif : 38.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13