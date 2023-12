CALOGERO le Dôme Marseille, 27 janvier 2024 19:00, Marseille.

CALOGERO Samedi 27 janvier 2024, 20h00 le Dôme A partir de 35€

Après le LIBERTE CHERIE TOUR en 2018 et la TOURNEE DES FESTIVALS à l’été 2022, CALOGERO est de retour en live avec son A.M.O.U.R TOUR !!

L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !

CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR

En tournée en France, Belgique, Suisse, Luxembourg.

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

