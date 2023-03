SOPRANO le Dôme Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SOPRANO le Dôme, 16 décembre 2023, Marseille. SOPRANO 16 et 17 décembre le Dôme DE 38 à 69€ Après sa phénoménale première tournée des stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France en 2023 avec le “Chasseur d’étoiles tour” avant de remplir le Stade de France le 6 mai 2023 !

Prévente Ticketmaster le Mardi 28 Juin 2022 à 10h00 : soprano.lnk.to/ChasseurdEtoilesTour2023

Ouverture de la billetterie tous réseaux le Mercredi 29 Juin 2022 à 10h00. le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://adamconcerts.trium.fr/index.php/14/manifestation/24671?s=soprano »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-17T20:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:00:00+01:00

