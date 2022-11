⚠️COMPLET⚠️ ORELSAN le Dôme Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

⚠️COMPLET⚠️ ORELSAN le Dôme, 30 novembre 2022, Marseille. ⚠️COMPLET⚠️ ORELSAN Mercredi 30 novembre, 20h00 le Dôme

65 / 40€

♫♫♫ le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille 13e Arrondissement Marseille 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Actuellement en tournée, les concerts d’OrelSan affichent quasiment tous complet. Après son triomphe aux Victoires de la Musique, beaucoup de personnes ont tenté de trouver un billet… En vain.

Le rappeur a donc décidé de prolonger sa tournée des Zénith et Aréna l’automne prochain avec en final un concert à Paris La Défense Arena.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T20:00:00+01:00

2022-11-30T23:00:00+01:00

