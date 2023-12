David Hallyday – Requiem pour un fou Le dome de paris Paris, 12 novembre 2024 19:30, Paris.

David Hallyday – Requiem pour un fou Mardi 12 novembre 2024, 20h30 Le dome de paris Tarifs : Carré Or : 107€ – Cat. 1 : 87€ – Cat.2 : 70€ – Cat. 3 : 40€

Jeunes -25 ans : Cat.1 : 43 € – cat.2 : 35€

David Hallyday

REQUIEM POUR UN FOU

LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « Hallyday » dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé « sang pour sang », l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU

L’ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE !

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

Le spectacle dure 1h45 à 2h00 environ – pas d’entracte.

Lien du site internet : https://www.requiempourunfou.com/

Clip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=cu8Kcshg4nE

Infos groupes et C.E. : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

