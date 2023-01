IRISH CELTIC LE CHEMIN DES LEGENDES Le dome de paris, 16 mars 2023, Paris.

Carré Or : 69.50 € Cat. 1 : 62.00 € Cat.2 : 53.50 € Cat.3 : 35.00€

Irish Celtic, revient avec « Le chemin des légendes », 3ème et dernier volet de sa trilogie. Danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes.

Réservations PMR : Indigo Productions – Tél : 05 79 58 00 10 info@haracom.fr Lien bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=xnGyzvE8Eh0 Site internet :

https://www.indigo-productions.fr/irishceltic Facebook Irish : https://www.facebook.com/irishcelticshow/

Instagram : https://www.instagram.com/irishcelticshow/?hl=fr

