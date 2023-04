TURFU Festival Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie, 11 avril 2023, Caen.

Participez à des ateliers pour partager vos connaissances et vos questionnements, rencontrez nos invité·e·s et collaborez avec le monde de la recherche, de l’entrepreneuriat ou de la culture.

Amusez-vous, testez, fabriquez et expérimentez des rencontres et des événements mêlant innovations, arts et sciences pour et avec la société.

Anciennement appelé Maison de la Recherche et de l'Imagination (MRI), Le Dôme est un espace collaboratif d'innovation né du Programme des Investissements d'Avenir Inmediats en 2015. C'est un espace culturel ouvert aux publics particuliers et professionnels qui propose des actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d'innovation. Le Dôme s'adresse en premier lieu aux jeunes adultes (à partir de 15 ans) et aux professionnels de la recherche, de l'innovation et de la transition numérique. Il utilise tout particulièrement les méthodes de LivingLab pour faire interagir des communautés professionnelles différentes (chercheurs, créateurs numériques, industriels, artistes, agents des services publics… ) entre elles et avec le public. Le Dôme dispose d'espaces évènementiels, d'un FabLab et d'une Résidence de projets. Sa programmation est fondée sur les projets apportés par les acteurs du territoire dans tous les domaines relatifs aux sciences et techniques : ville de demain, handicap, transition numérique, objets communicants… Le Dôme est une réalisation de Relais d'sciences, Centre régional de culture scientifique, technique et industrielle de (CCSTI Normandie) qui s'appuie sur un écosystème de professionnels intégrés au bâtiment au sein de la résidence de projets. Il a été construit avec le soutien du Programme des Investissements d'Avenir, de la Région Normandie, du Département du Calvados, de la Communauté d'agglomération Caen la mer et de la CCI Caen Normandie Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T09:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:30:00+02:00

2023-04-15T09:00:00+02:00 – 2023-04-15T20:30:00+02:00

@LeDôme