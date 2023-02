PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2023 Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie, 21 mars 2023, Caen.

Le concours “Têtes chercheuses” permet à des équipes de recherche de créer des outils pédagogiques pour présenter leurs travaux aux publics.

Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie Esplanade Stéphane Hessel Presqu'île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Anciennement appelé Maison de la Recherche et de l'Imagination (MRI), Le Dôme est un espace collaboratif d'innovation né du Programme des Investissements d'Avenir Inmediats en 2015. C'est un espace culturel ouvert aux publics particuliers et professionnels qui propose des actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d'innovation.

Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes adultes (à partir de 15 ans) et aux professionnels de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique.

Il utilise tout particulièrement les méthodes de LivingLab pour faire interagir des communautés professionnelles différentes (chercheurs, créateurs numériques, industriels, artistes, agents des services publics… ) entre elles et avec le public.

Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un FabLab et d’une Résidence de projets. Sa programmation est fondée sur les projets apportés par les acteurs du territoire dans tous les domaines relatifs aux sciences et techniques : ville de demain, handicap, transition numérique, objets communicants…

Le Dôme est une réalisation de Relais d’sciences, Centre régional de culture scientifique, technique et industrielle de (CCSTI Normandie) qui s’appuie sur un écosystème de professionnels intégrés au bâtiment au sein de la résidence de projets. Il a été construit avec le soutien du Programme des Investissements d’Avenir, de la Région Normandie, du Département du Calvados, de la Communauté d’agglomération Caen la mer et de la CCI Caen Normandie

Lancé en 2010 par Relais d’sciences, aujourd’hui Le Dôme, avec le soutien de la Fondation Musée Schlumberger, rejointe en 2022 par l’Université de Caen Normandie, le concours “Têtes chercheuses” vise à encourager les démarches innovantes des équipes de recherche publiques et privées de Normandie en matière de médiation scientifique et de recherche participative.

Il décerne notamment chaque année le Prix Musée Schlumberger, doté de 10 000 euros par la Fondation Musée Schlumberger, pour permettre la réalisation d’un projet illustrant une problématique de recherche et permettant l’amorce d’un dialogue avec les publics. Le projet lauréat est dévoilé en octobre lors de la Fête de la Science avant d’être diffusé au plan régional et national.

Pour concevoir leur projet, les équipes de recherche candidates viennent travailler avec des publics volontaires, lors d’une demi-journée d’atelier, à imaginer et concevoir le meilleur outil pour partager leur recherche.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Lycéen·ne·s, apprenti·e·s, étudiant·e·s, entrepreneur·se·s, amateurs et amatrices de sciences, Le Dôme et la Fondation Musée Schlumberger vous invitent à participer à la création du Prix Musée Schlumberger 2023 :

Vous êtes enseignant·e dans un lycée ou un centre d’apprenti·e·s et vous souhaitez que vos élèves travaillent avec une équipe de recherche ?

> Contactez Virginie Klauser pour vous inscrire et obtenir plus d’informations.

Vous encadrez un groupe ? Vous êtes un amateur ou une amatrice de bidouille, confirmé·e ou non, entrepreneur·se et vous souhaitez présenter votre technologie à l’occasion de l’atelier ?

> Contactez Pauline Ducoulombier pour vous faire connaître et obtenir plus d’informations.

À noter. Les projets et scénarios d’usages produits au cours de cette journée de créativité pourront être partagés sous licence Creative commons (CC-BY-NC-SA).



@Le Dôme