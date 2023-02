Dans les coulisses du Dôme Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie, 4 mars 2023, Caen.

Gratuit – Sur inscription

Curieuses, curieux ! Vous aimeriez savoir ce qu’est Le Dôme mais vous n’avez jamais oser franchir la porte ! Alors venez participer à cette visite pour obtenir les réponses à vos questions !

Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie Esplanade Stéphane Hessel Presqu'île de Caen Caen 14000 Calvados Normandie Tout public

Anciennement appelé Maison de la Recherche et de l'Imagination (MRI), Le Dôme est un espace collaboratif d'innovation né du Programme des Investissements d'Avenir Inmediats en 2015. C'est un espace culturel ouvert aux publics particuliers et professionnels qui propose des actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d'innovation.

Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes adultes (à partir de 15 ans) et aux professionnels de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique.

Il utilise tout particulièrement les méthodes de LivingLab pour faire interagir des communautés professionnelles différentes (chercheurs, créateurs numériques, industriels, artistes, agents des services publics… ) entre elles et avec le public.

Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un FabLab et d’une Résidence de projets. Sa programmation est fondée sur les projets apportés par les acteurs du territoire dans tous les domaines relatifs aux sciences et techniques : ville de demain, handicap, transition numérique, objets communicants…

Le Dôme est une réalisation de Relais d’sciences, Centre régional de culture scientifique, technique et industrielle de (CCSTI Normandie) qui s’appuie sur un écosystème de professionnels intégrés au bâtiment au sein de la résidence de projets. Il a été construit avec le soutien du Programme des Investissements d’Avenir, de la Région Normandie, du Département du Calvados, de la Communauté d’agglomération Caen la mer et de la CCI Caen Normandie

C’est quoi exactement Le Dôme ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !



