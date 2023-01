TÉLÉ-RÉALITÉ / TÉLÉ-VÉRITÉ Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie, 17 janvier 2023, Caen.

TÉLÉ-RÉALITÉ / TÉLÉ-VÉRITÉ Mardi 17 janvier, 10h00 Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie

Sur insciption

Quelle est l’influence de la télé sur notre réalité ? C’est la question qui sera posé à aux participant·e·s et à Sophie Jehel, Enseignante-chercheuse au (CEMTI)

Le Dôme – Centre de sciences Caen Normandie Caen Calvados Normandie

Des intervenant·e·s reconnu·e·s, une question de société et un public de lycéen·ne·s et d’apprenti·e·s : c’est le concept des rencontres “Grand témoin” lancées en 2012 par Le Dôme, la Région Normandie et le Rectorat de l’académie de Normandie.

Après avoir interrogé l’évolution des plantes en octobre dernier, la prochaine rencontre s’intéressera à l’impact de la téléréalité sur les jeunes en compagnie de Sophie Jehel, Enseignante-chercheuse au Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (CEMTI) et spécialiste des enjeux éthiques et sociétaux liés au rôle des médias dans nos sociétés.

Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Café des Images et les CEMÉA de Normandie.



